Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева узнали свои стартовые номера на короткую программу чемпионата Европы в Таллине (Эстония). Ученицы Этери Тутберидзе начнут выступления с первыми прокатами завтра, 13 января.

Старт короткой программы запланирован на 12:15 по московскому времени.

По итогам жеребьевке, Александра Трусова появится на льду под 31-м номером. Сразу за ней выйдет чемпионка мира Анна Щербакова (32-й). Камила Валиева выступит предпоследней, под 35-м стартовым номером.

Короткую программу у девушек будет закрывать представительница Бельгии Луна Хендрикс. Всего на турнире выступает 36 фигуристок-одиночниц. Всего россиянки попали в последнюю, шестую разминку.