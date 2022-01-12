Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала о своем выступлении в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Известно, что спортсменка стартовала с травмой.

Сегодня Шевченко финишировала 57-й, но не допустила ни одного промаха. Победительницей была представительница Швеции Эльвира Эберг.

«У меня желание перебивает мою боль. Я убедила доктора и тренера, что хочу бежать. Перед самым Оберхофом я поскользнулась», – приводит слова Шевченко Матч ТВ.

Она уточнила, что замену не сделали из-за того, что далеко везти другого человека. По словам биатлонистки, боль начинается только после большой работы.

Отметим, что Шевченко прошла в пасьют. Гонка преследования состоится в воскресенье, 16 января.