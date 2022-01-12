Российская фигуристка Александра Трусова вышла на лед на первой тренировке чемпионата Европы в Таллине (Эстония). Ученица Этери Тутберидзе планировала прыгать пять квадов, но прыжки не сложились удачно.

Спортсменка начала свою пробную произвольную программу с четверного флипа, сообщает Telegram-канал «Лапидарность». Этот квад стал единственным удачным в этом прокате. Далее она оформила каскад двойной аксель + тройной тулуп, сделала бабочку на тулупе (в итоге он получился двойным).

Трусова дважды упала с четверного лутца, а завершила свой прокат связкой тройной флип + ойлер + тройной сальхов.

Также известно, что фигуристка вне прогона сделала несколько удачных попыток каскада четверной лутц + тройной тулуп.

Ранее на тренировке свою произвольную программу показала Анна Щербакова. Прокаты женщин на соревнованиях стартуют завтра, 13 января.