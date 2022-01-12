Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков заявил о подписании клубом контракта с 38-летним защитником Юрием Жирковым. Руководитель также прокомментировал опции договора.

Терюшков сообщил, что футболист вместе с командой отправится на сборы, так как результаты медосмотра полностью устроили докторов.

«Подписали контракт на полгода с возможностью продления ещё на год. У человека запредельное желание играть в футбол», – приводит слова специалиста Чемпионат.

Последней командой игрока был «Зенит», Жирков играл там с начала 2016 года. Также он ранее выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи» и московское «Динамо».

С 1 июля футболист находился в статусе свободного агента после истечения контракта с петербургским клубом.