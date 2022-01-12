Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков заявил о подписании клубом контракта с 38-летним защитником Юрием Жирковым. Руководитель также прокомментировал опции договора.
Терюшков сообщил, что футболист вместе с командой отправится на сборы, так как результаты медосмотра полностью устроили докторов.
«Подписали контракт на полгода с возможностью продления ещё на год. У человека запредельное желание играть в футбол», – приводит слова специалиста Чемпионат.
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Последней командой игрока был «Зенит», Жирков играл там с начала 2016 года. Также он ранее выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи» и московское «Динамо».
С 1 июля футболист находился в статусе свободного агента после истечения контракта с петербургским клубом.
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