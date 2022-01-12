Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский дал комментарий по возможному олимпийскому составу национальной команды. По его словам, точно занято только одно место.

Специалист отметил, что Эдуард Латыпов продолжает быть кандидатом на поездку на Игры в Пекин. Но все решения будут приниматься, исходя из состояния здоровья.

«Точно в составе только Александр Логинов – как победитель этапа. Казалось бы, 5 человек наклевывается – раз, кто-то выстреливает. И так почти каждый старт. В приятном смысле. Выбор будет непростой, но постараемся, чтобы он был объективным», – сказал Каминский в эфире Матч ТВ.

Также он добавил, что команда побежит этап в итальянском Антхольце. Однако выбор для стартов будет точечным, участвовать будут не все.

Напомним, Латыпов остается на карантине в Германии после положительного теста на коронавирус.