Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф и Илья Авербух прокомментировал выступления российских мужчин-одиночников на чемпионате Европы в Эстонии.

По итогам короткой программы лидирует Андрей Мозалев, вторым идет Марк Кондратюк, тройку замыкает Евгений Семененко.

«Здорово, что наши спортсмены собрались. По большому счету, еще раз подчеркну, конкурентов в европейском спорте для российских тренеров и фигуристов нет», – цитирует Авербуха Матч ТВ.

Он также добавил, что чемпионат Европы по статусу соперников не так силен, как финал Гран-при и Чемпионат мира.

Произвольная мужская программа состоится в пятницу, 14 января. Старт запланирован на 19:00 по московскому времени.