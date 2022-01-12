Чемпионка России и победительница этапов Гран-при Камила Валиева неудачно исполнила тройной аксель на первой тренировке чемпионата Европы в Таллине (Эстония), но справилась с тремя квадами.

Короткая программа у женщин начнется завтра, 13 января. На тренировке Валиева пробовала исполнить свой произвольный прокат.

Она стартовала с удачного четверного сальхова, но далее упала на тройном акселе. Валиева показала каскад четверной тулуп + твойной тулуп и прыгнула тройной риттбергер. Затем она сделала связку четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, тройные флип и тулуп и завершила снова тройными – лутцем и тулупом.

О тренировочном контенте сообщает Telegram-канал «Лапидарность». Ранее стало известно, что показали Александра Трусова и Анна Щербакова.