Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появится на поле с первым минут в матче против «Венеции». Команды сыграют сегодня, 12 января, в 1/8 финала Кубка Италии.

Встреча на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо стартовала в 19:30 по московскому времени.

Коллектив российского хавбека начал выступление в турнире именно с этого этапа. «Венеция» же ранее встречалась с «Тернаной» в 1/16 финала и одержала победу со счетом 3:1.

Действующий обладатель Кубка Италии является туринский «Ювентус». Всего у этой итальянской команды в активе 14 титулов, они являются рекордсменами по этому показателю.

Ранее стало известно, что Миранчук не входит в число заболевших коронавирусом среди игроков «Аталанты».