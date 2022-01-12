Российский фигурист Андрей Мозалёв, одержавший победу в короткой программе на чемпионате Европы в Эстонии. Спортсмен отметил, что не сразу осознал свое участие в международном турнире.

Мозалев заменил в составе команды травмированного Михаила Коляду. На чемпионате России сегодняшний победитель был третьим, но при оглашении числа участников европейского первенства остался запасным.

«Основные медали будут после произвольной, это проходящее, поэтому малая медаль для меня ничего абсолютно не значит. Было немножко сложно осознать, что я поеду сюда, как участник», – приводит слова Мозалёва Чемпионат.

В тройку по итогам короткого проката также вошли Марк Кондратюк и Евгений Семененко. У всех спортсменов из тройки – более 99 баллов. Произвольная программа пройдет в пятницу, 14 января.