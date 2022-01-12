Участники шестого этапа Кубка узнали свои стартовые номера в спринтерскую гонку. Биатлонисты побегут 10-километровую дистанцию в немецком Рупольдинге, среди них – шесть россиян.

Мужской спринт пройдет завтра, 13 января. Он запланирован на 16:30 по московскому времени. Стартовый протокол опубликован на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

Первым из россиян на дистанцию уйдет Александр Логинов, у него – шестой номер. Под 12-м в гонку отправится Антон Бабиков, а под 55-м — Даниил Серохвостов.

Максим Цветков будет стартовать 57-м по счету, Карим Халили — 93-м. Последним из представителей национальной сборной на трассе окажется Александр Поварницын, он получил 98-й номер.

Также на немецком этапе состоятся классические эстафеты и гонки преследования.