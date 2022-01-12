Российские сноубордисты Дмитрий Карлагачев и Наталья Соболева стали вторыми на этапе Кубка мира в австрийском Бад-Гаштайне. Они завоевали серебро в командном параллельном слаломе.

Золото на этом старте выиграли хозяева этапа – австрийцы Арвид Аунер и Юлия Дуймовиц. В тройку также вошли немцы Элиас Хубер и Рамона Хофмайстер.

Вторая пара россиян, в составе которой выступали победители личных дисциплин на чемпионатах мира Дмитрий Логинов и София Надыршина, была только пятой. Еще один дуэт из национальной сборной стал 12-м, его представляли Игорь Слуев и Дарина Клинк.

Следующий этап Кубка мира по параллельному слалому пройдет в Симонхохе (Австрия). Он запланирован на 14-15 января и станет последним перед Олимпиадой в Пекине.