Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов помещен в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игрок попал туда перед домашней встречей с «Сиэтлом».

Ближайший матч состоится завтра, 13 января, в 04:30 по московскому времени.

Пресс-служба команды сообщает о ситуации в официальном Твиттере. Известно, что кроме форварда там оказались два сотрудника клуба.

В текущем сезоне Радулов заработал 12 очков в 31 матче. Он забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу.

Ранее в ковид-протокол команды также попали нападающий Денис Гурьянов и вратарь Брэйден Холтби.

После 32 матчей «Даллас» занимает 12-ю строчку в таблице Западной конференции. Коллектив в нынешнем сезоне набрал 36 очков.