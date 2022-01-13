На шестом этапе Кубка мира по биатлону во немецком Рупольдинге сегодня, 13 января, состоится мужская спринтерская гонка.

Начало соревнований назначено на 16:30 по московскому времени. Спортсмены пройдут 10-километровый отрезок с двумя огневыми рубежами.

Первым из россиян на трассе появится Александр Логинов, ему достался шестой стартовый номер. Под 12-м номером гонку побежит Антон Бабиков, 55-м в протоколе находится Даниил Серохвостов.

Максим Цветков будет стартовать 57-м, Карим Халили — 93-м. Последним из россиян на трассу выйдет Александр Поварницын, он получил 98-й номер.

Напомним, накануне, 12 января, состоялась женская спринтерская гонка. Лучшей из россиянок была Светлана Миронова. На ее счету— восьмая позиция, 51 секунда проигрыша, ноль промахов.