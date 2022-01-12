Национальная хоккейная лига накажет хоккеистов, если они примут решение самовольно уехать на Олимпиаду в Пекин, утверждает «Спорт-Экспресс». Об этом НХЛ заявила на совещании с представителями Международной федерации хоккея (ИИХФ). Если хоккеисты НХЛ поедут на Игры-2022, то будут дисквалифицированы.

Напомним, что изначально НХЛ договорилась с ИИХФ и МОК о паузе в сезоне на время Олимпиады, однако отменила данное решение в конце декабря. Причиной стал перенос более чем полусотни матчей из-за вспышек коронавируса в командах. В результате регулярный чемпионат не будет приостановлен на время Олимпийских игр.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Четыре года назад, на Играх-2018 в Пхёнчхане хоккейный турнир прошёл также без представителей НХЛ.