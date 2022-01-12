Скандал произошёл во время матча группового турнира Кубка Африки-2022 между Тунисом и Мали. Как сообщает The Athletic, арбитр встречи Жанни Сиказве продемонстрировал беспрецедентную некомпетентность, дважды дав финальный свисток раньше времени.

Сперва он свистнул на 85-й минуте, но ему указали на ошибку, и игра продолжилась. Второй раз он дал свисток на отметке 89 минут 49 секунд.

Примечательно, что на стадионе в Камеруне не было показано индикации времени матча.

После этого инцидента приключения команд не закончились. Когда главный тренер малийцев Мохамед Магассуба проводил пресс-конференцию, её прервали представители Африканского футбольного союза. Они заявили, что в матче должны быть доиграны ещё три минуты. После ошибочного финального свистка прошло уже 40 минут, и команды успели переодеться. Представители сборной Туниса отказались выходить на поле.

Тунис подал жалобу, потребовав аннулировать результат встречи.