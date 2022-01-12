Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин перейдет в основу клуба из фарм-команды, выступающей в АХЛ, и сыграет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

О новом коллективе вратаря сообщает пресс-служба в официальном Твиттере. По информации источника, также переход совершит нападающий Ретт Гарднер.

В середине декабря «Даллас» выставил Худобина на драфт отказов, чуть позже отправил в АХЛ для получения игровой практики.

Свой последний матч в НХЛ россиянин провел 18 ноября. Всего в его активе 257 матчей в лиге, его процент отраженных бросков составляет – 91,6.

После 32 игр «Даллас» занимает 12-е место в таблице Западной конференции с 36 очками.

Напомним, ранее стало известно о попадании в ковид-протокол российского нападающего Александра Радулова.