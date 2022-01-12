Организаторы Кубка Африки трижды допустили ошибку при включении гимна на турнире. Известно, что они не могли найти нужный трек на матче между Мавританией и Гамбией.

Во время исполнения национальных гимнов несколько раз звучала неправильная песня на очереди хозяев. Сообщается, что проблема так и не решилась и после неудачных попыток, диджей включил гимн Гамбии.

По информации RMC Sport, ситуация вызвала смешанные чувства у «пострадавшей» команды. Мавританцы как смеялись, так и выглядели раздраженно.

В концовке матча гости из Гамбии ведут со счетом 1:0. Счет был открыт на 10-й минуте после точного удара Абли Жалоу. Эта встреча стала первой для этих команд на соревнованиях в текущем розыгрыше.