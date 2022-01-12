Парагвайский защитник бразильского клуба «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо присоединился к «Краснодару». Игрок подписал контракт на несколько лет.

О трансфере сообщила пресс-служба команды РПЛ на официальном сайте.

Соглашение парагвайца и быков рассчитано до 30 июня 2025 года. По информации источника, защитник будет играть под 12-м номером.

Известно, что 7 января 2022 года клубы достигли соглашения о переходе. Теперь игроку предстоит пройти медобследование перед участием в сборах.

За «Атлетико Минейро» Алонсо выступал с 2020 года. Ранее защитник был в составе «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и «Бока Хуниорс».

Также «Краснодар» находится в поиске главного тренера. Пока главным кандидатом является экс-наставник «Норвича» Даниэль Фарке.