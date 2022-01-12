«Аталанта» одержала домашнюю победу над «Венецией» в 1/8 финала Кубка Италии. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл матч полностью.

Встреча на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Благодаря этому триумфу команда Миранчука, попала в 1/4 турнира. Однако сам игрок не отметился результативными действиями.

На 12-й минуте счет открыл форвард «Аталанты» Луис Мурьель. Он отличился после голевой передачи Ремо Фройлера. На 88-й минуте защитник Йоаким Мехле удвоил преимущество коллектива, ему ассистировал Марио Пашалич.

В 1/4 финала Кубка страны «Аталанта» встретится с победителем пары «Наполи» – «Фиорентина». Действующий обладатель и рекордсмен Кубка Италии – «Ювентус» из Турина.