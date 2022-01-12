Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об итогах женского спринта на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. По его словам, подопечные Михаила Шашилова вряд ли окажутся в хорошей форме на Играх в Пекине.

Лучший результат среди россиянок в гонке сегодня, 12 января, показала Светлана Миронова, став восьмой. Еще две спортсменки попали в топ-20.

«От тех, кто готовился с Шашиловым, ждать нечего, там уже давно все понятно. Предпосылок нет никаких. Ведь такая ситуация наблюдается второй год подряд, прошлый тоже получился провальным», – цитирует Васильева ТАСС.

Специалист добавил, что, вероятно, первая пятерка отправится на Олимпийские Игры-2022. Среди них не будет травмированной Анастасии Шевченко.

Далее в Рупольдинге пройдут женские и мужские эстафеты и гонки преследования.