На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) сегодня, 13 января, начинаются соревнования у женщин-одиночниц. Спортсменки представят короткие программы.

Старт соревнований запланирован на 12:15 по московскому времени. В заявке на короткий прокат пока появились имена 36 фигуристок.

Сборную России на европейском турнире представляют три фигуристки: Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Все девушки – призеры прошедшего предолимпийского чемпионата страны.

Спортсменки появятся на льду в финальной шестерке. Первой из россиянок в последней разминке выступит Александра Трусова, у нее 31-й номер. За ней, под 32-м, будет стартовать Анна Щербакова. Предпоследней на площадке в Таллине свою программу покажет Камила Валиева.