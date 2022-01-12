Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев, входящие в топ-10 мирового рейтинга, могут принять участие в турнире категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

Соревнования запланированы на 7-13 февраля. Всего в заявке появились имена пяти спортсменов из первой десятки.

В Нидерланды также собираются поехать грек Стефанос Циципас, канадец Феликс Оже-Альяссим и поляк Хуберт Хуркач.

Россию еще могут представить Аслан Карацев и Карен Хачанов, теннисисты находятся на 20-й и 30-й строчках соответственно.

Информацию об участниках турнира приводит журналист Михаил Самульски в Твиттере.

В ближайшее время россияне сыграют на турнире «Большого шлема» в Австралии. Основная сетка соревнований стартует 17 января.