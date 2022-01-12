Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался об итогах первых прокатов мужчин-одиночников на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). По его словам, они могут повлиять на состав команды на Игры-2022 и усложнят выбор для национальной федерации.

После короткой программы лидирует тройка россиян Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко.

«Федерации теперь придется поломать голову – понятно, что это надо после произвольной решать, но ведь на кону золотая олимпийская медаль в команде. А вспоминая опыт предыдущей Олимпиады, когда не хватило совсем чуть-чуть», – цитирует Ягудина Sports.ru.

Эксперт отметил, что подобные удачные выступления в отечественном мужском катании случаются не так часто.

Произвольная программа пройдет в пятницу, 14 января.