Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал скандальную ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. По словам спортсмена, сербу стоило придерживаться существующих правил.

При въезде в Австралию теннисист столкнулся с визовыми проблемами, предполагается, что они связаны с оформлением медотвода от вакцинации. Джокович находится на свободе, но ему может грозить тюремный срок из-за нарушения закона.

«Не хочу мусолить эту тему. История с Новаком — это как сериал Netflix, только живьём. Но всех тонкостей ситуации, кто какие ошибки допускал, мы до сих пор не знаем», — цитирует Хачанова «Коммерсантъ».

Россиянин отметил, что не знает многих деталей, но убежден, что надо учитывать позиции обеих сторон.