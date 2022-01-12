Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми в короткой программе на чемпионате Европы в Эстонии, установив новое мировое достижение.

Как и в мужской катании, весь пьедестал в первый день прокатов у спортивных пар так же остался за россиянами.

Пока лидерами являются Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Судьи оценили их прокат на 82,36 балла. Это достижение превышает предыдущий лучший результат (82,34), принадлежащий Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Вторую позицию заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов с оценкой в 81,58 балла. В тройку также попали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с 76,26 балла.

Произвольная программа у спортивных пар состоится завтра, 13 января. Начало назначено на 20:00 по московскому времени.