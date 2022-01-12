Российские фигуристы Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко заняли весь пьедестал по итогам короткой программы на чемпионате Европы. Спортивные пары также заняли все места в тройке, у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова – мировой рекорд. Самые интересные новости спорта за 5 января – в традиционном дайджесте NVsport.

Мозалев, Кондратюк и Семененко лидируют после КП на чемпионате Европы

В Таллине (Эстония) стартовал предолимпийский чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 12 января, на турнире выступили мужчины с короткими программами. Россияне заняли первые три места по итогам проката.

Мишина/Галлямов выиграли КП на чемпионате Европы с новым мировым рекордом

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми в короткой программе на чемпионате Европы в Эстонии, установив новое мировое достижение.

Эльвира Эберг взяла золото в спринте на КМ в Рупольдинге, Миронова – восьмая

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг одержала победу на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Она финишировала без промахов в спринтерской гонке с двумя огневыми рубежами.

КХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса

Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение о переносе игровых дней на более поздние даты в связи с тяжелой обстановкой с коронавирусом в клубах.

Щербакова, Трусова и Валиева узнали стартовые номера на КП на чемпионате Европы

Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева узнали свои стартовые номера на короткую программу чемпионата Европы в Таллине (Эстония). Ученицы Этери Тутберидзе начнут выступления с первыми прокатами завтра, 13 января.

Представитель «Химок»: Жирков подписал контракт с клубом

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков заявил о подписании клубом контракта с 38-летним защитником Юрием Жирковым. Руководитель также прокомментировал опции договора.

«Зенит» показал кадры с медосмотра казахстанского хавбека из «Кайрата». Он пока на просмотре

Петербургский «Зенит» показал кадры с медосмотра казахстанского полузащитника Нуралы Алипа, который находится на просмотре в стане «сине-бело-голубых».

Буртасова взяла серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье

Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) завоевала серебряную медаль в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Орсблье.

«Локомотив» объявил об уходе Федора Смолова

Российский форвард Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт красно-зеленых.

«Аталанта» обыграла «Венецию» в Кубке Италии, Миранчук был на поле весь матч

«Аталанта» одержала домашнюю победу над «Венецией» в 1/8 финала Кубка Италии. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл матч полностью.