Российские фигуристы Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко заняли весь пьедестал по итогам короткой программы на чемпионате Европы. Спортивные пары также заняли все места в тройке, у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова – мировой рекорд. Самые интересные новости спорта за 5 января – в традиционном дайджесте NVsport.
Мозалев, Кондратюк и Семененко лидируют после КП на чемпионате Европы
В Таллине (Эстония) стартовал предолимпийский чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 12 января, на турнире выступили мужчины с короткими программами. Россияне заняли первые три места по итогам проката.
Мишина/Галлямов выиграли КП на чемпионате Европы с новым мировым рекордом
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми в короткой программе на чемпионате Европы в Эстонии, установив новое мировое достижение.
Эльвира Эберг взяла золото в спринте на КМ в Рупольдинге, Миронова – восьмая
Шведская биатлонистка Эльвира Эберг одержала победу на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Она финишировала без промахов в спринтерской гонке с двумя огневыми рубежами.
КХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение о переносе игровых дней на более поздние даты в связи с тяжелой обстановкой с коронавирусом в клубах.
Щербакова, Трусова и Валиева узнали стартовые номера на КП на чемпионате Европы
Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева узнали свои стартовые номера на короткую программу чемпионата Европы в Таллине (Эстония). Ученицы Этери Тутберидзе начнут выступления с первыми прокатами завтра, 13 января.
Представитель «Химок»: Жирков подписал контракт с клубом
Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков заявил о подписании клубом контракта с 38-летним защитником Юрием Жирковым. Руководитель также прокомментировал опции договора.
«Зенит» показал кадры с медосмотра казахстанского хавбека из «Кайрата». Он пока на просмотре
Петербургский «Зенит» показал кадры с медосмотра казахстанского полузащитника Нуралы Алипа, который находится на просмотре в стане «сине-бело-голубых».
Буртасова взяла серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье
Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) завоевала серебряную медаль в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Орсблье.
«Локомотив» объявил об уходе Федора Смолова
Российский форвард Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт красно-зеленых.
«Аталанта» обыграла «Венецию» в Кубке Италии, Миранчук был на поле весь матч
«Аталанта» одержала домашнюю победу над «Венецией» в 1/8 финала Кубка Италии. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл матч полностью.
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