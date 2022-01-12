Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в испанском «Класико». Столичная команда вырвала победу у каталонцев в овертайме полуфинального матча национального Суперкубка.

Встреча в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершилась со счетом 3:2.

На 25-й минуте счет открыл нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Соперники смогли отыграться на 41-й минуте, забил голландец Люк Де Йонг.

Во втором тайме забитым мячом отличился форвард «Реала» Карим Бензема, он совершил точный удар по воротам на 71-й минуте. Ответный гол на свой счет записал 19-летний нападающий Aнсу Фати.

Основное время матча завершилось ничьей со счетом 2:2.

Решающий гол забил уругвайский полузащитник Федерико Вальверде на 98-й минуте.

Во втором полуфинале сыграют «Атлетико» и «Атлетик». Матч запланирован на завтра, 13 января.