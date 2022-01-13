На чемпионате Европы по фигурному катанию в эстонском Таллине сегодня, 13 января, будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.

Старт выступлений в произвольной программе у дуэтов запланирован на 20:00 по московскому времени.

По итогам короткой программы три верхние строчки в турнирной таблице занимают российские пары.

Первыми идут новые мировые рекордсмены и чемпионы России Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они получили оценку 82,36 балла и превысили предыдущее достижение своих соотечественников на 0,02 балла.

Вторыми идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов (81,58), третьими – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26).

Также в этот соревновательный день выступления начнут фигуристки-одиночницы. Их короткая программа начнется в 12:15 по московскому времени.