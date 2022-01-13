Колумбийский полузащитник катарского клуба «Аль-Райян» Хамес Родригес помог защитнику «Аль-Вакру» Усману Кулибали во время того, как у него случился сердечный приступ во время матча.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на beIN Sports, в первом тайме матча «Аль-Райан» — «Аль-Вакру» Кулибали упал на поле, и Родригес быстро на это отреагировал еще до прибытия на поле медиков. Родригес смог поправить голову Кулибали, чтобы обеспечить его дыхание, и находился рядом, пока на поле не прибыла медицинская бригада.

Сейчас Кулибали находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. В лиге подтвердили, что футболиста перенес сердечный приступ.

Напомним, Хамес Родригес раньше выступал за мадридский «Реал», «Баварию» и «Эвертон», а футболистом «Аль-Райана» он является с сентября 2021 года.