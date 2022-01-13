На чемпионате Европы по фигурному катанию сегодня, 13 января, состоятся выступления в короткой программе у девушек-одиночниц. Турнир принимает арена «Тондираба-Холл» в Таллине, Эстония.

Начало выступлений фигуристок назначено на 12:52 по московскому времени.

Прямая трансляция короткой программы женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию будет осуществляться на сайте Первого канала здесь.

В шестой, заключительной разминке на лёд выйдут три представительницы России: чемпионка мира Анна Щербакова, бронзовый призёр ЧЕ и ЧМ Александра Трусова и действующая чемпионка России Камила Валиева.

Под 31-м номером разминку будет открывать Александра Трусова, сразу после неё под 32-м номером выступит Анна Щербакова. 35-й, предпоследний стартовый номер достался Камиле Валиевой, а закрывать КП женщин будет бельгийка Луна Хендрикс.