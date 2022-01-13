Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Франции Артуру Риндеркнешу и вылетел с турнира ATP Аделаида-2 в Австралии.

Игра прошла на шоукорте комплекса «Мемориал Драйв» и заняла два сета. Счёт по партиям 7:6, 7:5 в пользу французского теннисиста. В первом сете Риндеркнеш победил на тай-брейке со счетом 9:7.Спортсмены провели на корте один час и 42 минуты.

Хачанов сделал 11 подач навылет за эту игру, а также сделал две двойных ошибки. Его оппонент оформил 13 эйсов, допустив 3 двойных ошибки. Также у Риндеркнеша стопроцентная реализация брейк-пойнтов: 2/2. У Хачанова вышло реализовать один из пяти.

В 1/2 финала турнира Аделаида-2 Артур Риндеркнеш сыграет с победителем пары Тьяго Монтейро — Корентен Муте.