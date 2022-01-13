На шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге сегодня, 13 января, состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров.

Начало гонки назначено на 16:30 по московскому времени.

Прямая трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге будет доступна здесь:

Первым из россиян на дистанцию убежит Александр Логинов под 6-м стартовым номером. На прошлой неделе он выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Под 12-м номером гонку побежит Антон Бабиков, 55-м в протоколе находится Даниил Серохвостов.

Под 57-м номером в гонку убежит Максим Цветков, под 93-м номером будет стартовать Карим Халили, под 98-м — Александр Поварницын.

Ранее в Рупольдинге прошел женский спринт, лучшей из российских биатлонисток оказалась Светлана Миронова, она заняла 8-е место.