Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов узнали соперников по первому кругу Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Жеребьевка сетки турнира в мужском одиночном разряде состоялась сегодня, 13 января, в Мельбурне.

Медведев (2 сеянный на турнире) сыграет против швейцарца Генри Лаксонена, Рублев (5 сеяный) будет играть против представителя Италии Джанлуки Маджера. Медведев и Рублев попали в одну четверть сетки, они могут сыграть друг против друга в четвертьфинале.

Карацев проведет встречу против испанца Хауме Мунара, а Хачанов — против американца Дениса Кудлы.

Жеребьевка также учитывала участие серба Новака Джоковича в турнире, которое все еще находится под вопросом. Если Джокович все же сыграет на Australian Open, он сыграет в 1-м круге против серба Миомира Кецмановича.