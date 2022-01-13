Тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составом на эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Состав на женскую эстафету был опубликован в официальных социальных сетях СБР.

На первом этапе побежит Валерия Васнецова, на втором — Ирина Казакевич, на третьем — Светлана Миронова, на четвертом — Кристина Резцова.

В этом сезоне на Кубке мира по биатлону российские спортсменки уже завоевывали награды в эстафетных гонках. На этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене женская сборная России стала второй.

В общем зачете Кубка мира пока лучшей из россиянок является Кристина Резцова. Она идет на 9-м месте с результатом в 318 очков. В этом сезоне Резцова завоевала первую личную медаль на Кубке мира — она стала третьей в масс-старте в Анси.