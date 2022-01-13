Американский журналист Дэйв Лиз высказал мнение о том, что именно ему не нравится в работе группы Этери Тутберидзе.

В интервью порталу Lenta.ru отметил, что поднятие возрастного ценза может стать катастрофой для группы Тутберидзе, поскольку их 17-летние спортсменки, по его словам, едва держатся. Лиз предложил взглянуть на Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову и Анну Щербакову, чтобы понять, как опасно 18-летие в этой группе.

Также Лиз обратил внимание, что по этой причине, возможно, Евгений Плющенко поддерживает повышение возрастного ценза, поскольку его техника — от его тренера Алексея Мишина. Журналист предложил посмотреть на показательные выступления Медведевой и Загитовой на ЧР и сравнить недавние прокаты легенд фигурного катания — Мао Асады, Каролины Костнер и Мишель Кван, и посмотреть, у кого настоящие навыки катания, а кто просто робот.

«Кристи Ямагучи совершенствовала катание и прыгала все свои тройные, пока ей не исполнилось 30 лет. А ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам», — отметил Лиз.