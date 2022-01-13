Российской фигуристке, чемпионке мира Анне Щербаковой включили неверную музыку на прогоне короткой программы на тренировке перед стартом чемпионата Европы в Таллине, Эстония.

Как сообщает журналист «Матч ТВ» Влад Жуков в своём телеграм-канале, фигуристке включили композицию от ее прошлой короткой программы — The Song of Distant Earth композитора Кирилла Рихтера. Эту постановку Щербакова катала в начале сезона, однако после этапа Гран-при в Италии было решено сделать новую программу под Dangerous Affairs композитора Инона Зура.

Хореограф Даниил Глейхенгауз, разбираясь в ситуации с работниками арены, заявил, что «федерация прислала не ту музыку» к короткой программе. О какой именно федерации идет речь — ISU или ФФККР — неизвестно.

Напомним, старт выступлений фигуристок с КП на чемпионате Европы назначен на 12:52 по мск.