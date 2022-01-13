Новички «Зенита» полузащитник Нуралы Алип и нападающий Иван Сергеев полетели вместе с петербургским коллективом на первые тренировочные сборы года в Дубаи (ОАЭ). Также к команде присоединился Сердар Азмун.

Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала список игроков, которые вошли в состав на эту поездку.

Отметим, что среди вратарей отсутствовал Станислав Крицюк. Он продолжит восстановление после операции в Санкт-Петербурге.

В списке защитников появился Нуралы Алип, находящийся на просмотре в команде. Ранее казахстанский игрок прошел медицинский осмотр.

Также интересен состав линии нападения: поехали Сердар Азмун, Артем Дзюба, Иван Сергеев и Даниил Кузнецов.

Сбор в Дубае завершится 25 января. За этот период подопечные Сергея Семака проведут три товарищеских матча.