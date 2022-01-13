Стала известна обновлённая техническая заявка российских фигуристок на короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 в Таллине.

Чемпионка мира Анна Щербакова будет исполнять свой классический набор на короткую программу — двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Действующая чемпионка России Камила Валиева начнет короткую программу с тройного акселя, а затем исполнит тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова также заявила в короткую программу тройной аксель, также она будет прыгать тройной флип и каскад лутц-тулуп. На соревнованиях Трусова тройной аксель еще не выезжала, хотя вставляет его в КП с декабря 2019 года.