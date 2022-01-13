В столице Эстонии Таллине стартовала произвольная программа у спортивных пар в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию. В состязаниях принимают участие 16 дуэтов, разделённых на 4 группы.

Три пары, представляющие Россию, закроют соревновательный день.

22:27 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (14-й стартовый номер)

22:35 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (15-й номер)

22:43 Анастасия Мишина/Александр Галлямов (16-й номер)

Россияне с большим отрывом занимают первые три места после короткой программы. Мишина/Галлямов набрали 82,36 балла, Тарасова/Морозов — 81,58, Бойкова/Козловский — 76,26.

Результат ближайших преследователей России — итальянцев Ребекки Гиларди и Филиппо Амброзини — 62,76.