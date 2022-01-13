Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева упала с тройного акселя при прогоне короткой программы на тренировке перед стартом чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине.

Как сообщает журналист Sport24 Константин Лесик в своём телеграм-канале, первым прыжком в прокате Валиева попыталась исполнить тройной аксель, но допустила падение.

После этого спортсменка собралась и чисто исполнила тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Соревнования в женском одиночном катании стартуют сегодня, 13 января, в 12:52 по московскому времени. Камила Валиева, согласно жеребьевке, выступит под 35-м стартовым номером, ей досталось предпоследнее место в сильнейшей разминке, шестой по счету.