Сегодня, 13 января, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Сочи». Игра пройдёт в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча доступна здесь.

Это вторая встреча СКА и «Сочи» в сезоне. В первой, прошедшей на льду «леопардов» 16 сентября, армейцы выиграли 2:0. Всего СКА победил «Сочи» в девяти официальных играх подряд, а последний раз проиграл 8 декабря 2017 года (1:2).

После 47 игр СКА лидирует в таблице Западной конференции, набрав 66 очков. На 2 очка отстают московское «Динамо» и «Йокерит». «Сочи» идёт предпоследним на «Западе» с 41 очком в 47 встречах.

СКА проводит четвёртую игру после назначения на пост главного тренера Романа Ротенберга. Под его руководством армейцы победили «Куньлунь» (5:1) и «Торпедо» (3:0) и уступили «Ак Барсу» (1:3).