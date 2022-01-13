Подмосковные «Химки» отметили приход в клуб защитника Юрия Жиркова постером, напоминающим фильм «Рэмбо». В роли главного героя появился 38-летний футболист.

Плакат под слоганом «VALENTINOVICH IS BACK» появился в официальном Твиттере команды.

Последним клубом Жиркова был петербургский «Зенит». С 1 июля он находился в статусе свободного агента.

Ранее игрок допускал, что завершит карьеру, если не получит предложений в текущее зимнее трансферное окно. Он успешно прошел медосмотр и сможет отправиться на сборы с «Химками». О его переходе накануне, 12 января, объявил представитель клуба Роман Терюшков.

В течение профессиональной карьеры защитник играл за ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».