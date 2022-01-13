На чемпионате Европы по гандболу 2022 года среди мужских команд стартовал матч Россия — Литва. Турнир принимают Венгрия и Словакия.

Игра проходит в словацком Кошице.

Прямая трансляция матча Россия — Литва доступна здесь:

Этот матч станет и для России, и для Литвы стартовым на этом турнире. Также в группе предварительного этапа вместе с Россией и Литвой располагаются Словакия, хозяйка турнира, и Норвегия. Две лучшие команды из этого квартета пройдут дальше и примут участие в групповом этапе. В предварительном этапе участвуют 24 команды, дальше пройдут 12.

С Норвегией российские гандболисты сыграют 15 января, а со Словакией — 17 января.