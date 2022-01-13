Расписание выхода на лед российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы 2022 года в Таллине. Инфографика NVSPORT

Расписание выхода на лед российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы 2022 года в Таллине. Инфографика NVSPORT

На чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине сегодня, 13 января, стартуют соревнования девушек-одиночниц.

Старт короткой программы назначен на 12:52 по московскому времени. Прямую трансляцию выступлений девушек можно посмотреть по ссылке здесь.

Все российские фигуристки попали в шестую, заключительную разминку.

Открывать ее будет Александра Трусова в 17:17 по московскому времени, ей достался 31-й номер. В заявке на короткую программу у фигуристки значится тройной аксель.

После Трусовой будет выступать Анна Щербакова в 17:23 по мск, она получила 32-й стартовый номер.

Под 35-м стартовым номером на льду появится Камила Валиева. Это произойдет в 17:43 по московскому времени.

Закрывать короткую программу будет бельгийка Луна Хендрикс, она выступит сразу после Валиевой.