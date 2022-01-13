Женская сборная России по биатлону может остаться без старшего тренера Михаила Шашилова за три недели до Олимпийских игр в Пекине.

По данным телеканала «Матч ТВ», у Союза биатлонистов России возникают различные вопросы к работе Шашилова в последнее время, в частности относительно «режима». В связи с этим на ближайшем заседании правления СБР могут рассмотреть вопрос о замене Михаила Шашилова.

Также источник подчёркивает, что окончательное решение о том, нужно ли рассматривать вопрос об отставке Шашилова на заседании, пока не принято.

Напомним, Михаил Шашилов возглавил женскую сборную России по биатлону в 2020-м году, он работает с командой уже второй сезон. Ранее старшим тренером российских биатлонисток был Виталий Норицын.