По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было отмечено 21 155 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

На 13 января выявлено всего 10 723 305 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 9,784 млн человек. Еще 319 172 человека скончались от коронавируса в стране.

К утру 13 января в Москве было выявлено 5490 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 1839 новых случаях. В Московской области появилось еще 1556 людей, заболевших коронавирусом. Место в четверке также занимает Нижегородская область с 647 инфицированными пациентами.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Чукотском АО – 4 человека.