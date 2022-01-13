В столице Эстонии Таллине стартовала короткая программа у женщин в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию. В состязаниях принимают участие 36 фигуристок, разделённых на шесть групп по шесть спортсменок.
Все три представительницы России выйдут на лёд в последней шестой разминке. Александра Трусова выступит под номером 31, Анна Щербакова — 32, Камила Валиева — 35.
Время начала программ фигуристок следующее:
17:17 Александра Трусова
17:23 Анна Щербакова
17:42 Камила Валиева
Главная конкурентка российских фигуристок — бельгийка Луна Хендрикс — покажет свою программу последней, в 17:48.
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