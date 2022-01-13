Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу турнира «Большого шлема» в австралийском Мельбурне. Участницы основной сетки стали известны по итогам жеребьевки.
Соревнования запланированы на 17-30 января.
Варвара Грачева, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова встретятся с победителями квалификации.
Анастасия Потапова проведет первый матч против Камилы Джорджи из Италии. Екатерина Александрова сыграет с американкой Бернардой Пера, Вероника Кудерметова – с Клер Лю из США.
Вера Звонарева заявлена на поединок против 20-й ракетки мира бельгийки Элизе Мертенс. Также Анастасия Павлюченкова должна сыграть с Анной Бондар из Венгрии.
Отметим, первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии в первом круге домашнего турнира встретится с квалифаером. Действующая чемпионка Наоми Осаки из Японии поставлена в пару с колумбийкой Камилой Осорио.
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