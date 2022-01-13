Матч Анастасии Павлюченковой и Ализе Корне на St. Petersburg Ladies Trophy. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Матч Анастасии Павлюченковой и Ализе Корне на St. Petersburg Ladies Trophy. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу турнира «Большого шлема» в австралийском Мельбурне. Участницы основной сетки стали известны по итогам жеребьевки.

Соревнования запланированы на 17-30 января.

Варвара Грачева, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова встретятся с победителями квалификации.

Анастасия Потапова проведет первый матч против Камилы Джорджи из Италии. Екатерина Александрова сыграет с американкой Бернардой Пера, Вероника Кудерметова – с Клер Лю из США.

Вера Звонарева заявлена на поединок против 20-й ракетки мира бельгийки Элизе Мертенс. Также Анастасия Павлюченкова должна сыграть с Анной Бондар из Венгрии.

Отметим, первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии в первом круге домашнего турнира встретится с квалифаером. Действующая чемпионка Наоми Осаки из Японии поставлена в пару с колумбийкой Камилой Осорио.