Расписание выхода на лед российских спортивных пар в произвольной программе на чемпионате Европы 2022 года в Таллине. Инфографика NVSPORT

Расписание выхода на лед российских спортивных пар в произвольной программе на чемпионате Европы 2022 года в Таллине. Инфографика NVSPORT

На чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 в Таллине, Эстония, сегодня, 13 января, состоится произвольная программа спортивных пар. По её итогам станут известны победители и призёры парного турнира.

Прямую трансляцию выступлений в парном катании можно будет увидеть здесь.

По итогам короткой программы в лидеры вышли действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они набрали 82,36 балла за свой прокат. На втором месте расположились Евгения Тарасова и Владимир Морозов, они отстали менее чем на балл. На третьем месте находятся Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом в 76,26 балла.

В произвольной программе пары будут выступать в порядке, обратном занятым местам. В четвертой разминке под 14-м номером выступят Бойкова/Козловский, под 15-м — Тарасова/Морозов, под 16-м — Мишина Галлямов.