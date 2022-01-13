Неугомонный Юрий Валентинович Жирков не может остановиться. Ветеран российского футбола накануне подписал контракт с «Химками», сразу же став самым опытным футболистом РПЛ в нынешнем сезоне. Из полевых игроков 36-летний возраст перешагнули только Кристиан Нобоа из «Сочи» и Александр Сухов из «Уфы». Жирков же в августе отметил 38-летие.

Что значит этот трансфер для «Химок»? Команда явно не собирается сдаваться и будет бороться за выживание до конца. Честно говоря, такое падение подмосковного клуба в нынешнем сезоне выглядит необъяснимой загадкой. «Химкам» удалось сохранить свой костяк, включая вратаря-открытие Илью Лантратова, но если в прошлом чемпионате команда стала восьмой, то в нынешнем уверенно идёт на последнем месте. Но ситуация не выглядит безнадёжной, и подписание Жиркова – тому подтверждение.

Гораздо интереснее, как сложится карьера самого защитника. В среде болельщиков уже ходят шутки, что Жирков поедет на чемпионат мира-2022. Но вот только эта шутка может оказаться совсем не шуткой.

Левый фланг обороны был проблемной зоной для сборной России почти всегда. И решить эту проблему смог лишь в 2008 году Гус Хиддинк, и то искусственным путём: переведя атакующего хавбека Жиркова в оборону. На этой позиции Жирков раскрылся по-новому и играл в сборной аж до 37 лет.

Жирков никогда не отказывался от вызовов, и даже после ЧМ-2018, когда нашу команду покинула большая группа ветеранов, защитник «Зенита» остался в обойме. Станислав Черчесов делал на него ставку в отборе на Евро-2020. Ожидалось, что Жирков сыграет и в финальной стадии турнира, но травма в первом же матче с Бельгией спутала все карты. В итоге налево пришлось отрядить центрхава Далера Кузяева. А Жирков не только пропустил весь оставшийся турнир, но и оказался летом без клуба. «Зенит» продлевать соглашение с ветераном не стал, а новую команду травмированному футболисту найти не удалось.

И вот, спустя полгода, Жирков подписывает контракт с «Химками». И это значит, что Валерий Карпин, кроме шуток, получает в своё распоряжение ещё одну полноценную боевую единицу.

Можно сколько угодно смеяться над возрастом Жиркова, но глупо отрицать: в России за последние годы не было левых защитников уровня Юрия Валентиновича.

И сейчас у Карпина на этом фланге образовалась огромная дыра. Ни один из футболистов, выходивших на этой позиции, не проявил себя в достаточной степени.

В семи матчах у Карпина слева в обороне сыграли пять футболистов: Вячеслав Караваев (Хорватия 0:0), Илья Самошников (Кипр 2:0), Далер Кузяев (Мальта 2:0), Сергей Терехов (Словакия 1:0, Кипр 6:0), Фёдор Кудряшов (Словения 2:1, Хорватия 0:1).

Караваев всё же игрок правого фланга (а с уходом Марио Фернандеса он там стал гораздо нужнее), Кузяев – вообще опорник. Самошников сильно сдал по сравнению с первой частью сезона, у Терехова пока мало опыта. Ну а Кудряшов хоть и сыграл против Хорватии в целом достойно, но именно он срезал в свои ворота мяч, из-за которого Россия лишилась прямой путёвки на ЧМ-2022.

А ещё можно вспомнить, что в сборную на эту позицию вызывались уже подзабытый Сергей Петров из «Краснодара», глухой резервист «Зенита» Даниил Круговой и даже Арсен Адамов из «Урала». «Урала», который шёл на последнем месте в таблице, а Адамов никогда до этого не играл даже за молодёжную сборную.

Ни один из этих футболистов не показывал той стабильности и надёжности, которую демонстрировал ещё совсем недавно Жирков.

Практика показывает, что двужильному Жиркову не составит труда набрать нужную форму. Если он не растерял свои игровые навыки, то вполне возможно, что его фамилия окажется в мартовском списке сборников. Кто-то скажет, что в 38 лет сложно играть на два фронта, но в марте России предстоят всего лишь два матча, и как минимум в полуфинале с Польшей Жирков точно не помешает. И если он внесёт свой вклад и поможет России выйти на чемпионат мира, то вполне вероятно, что в ноябре Юрию Валентиновичу пригодится билет в Катар.

Ну а то, что Жирков заявлен за клуб-аутсайдер, вряд ли смутит тренерский штаб. Того же Адамова из «Урала» они вызывали. Да и одноклубник Жиркова Денис Глушаков получал приглашение в октябре, но невовремя получил травму.

Кто-то резонно скажет, что сборной не стоит возвращаться назад, нужно двигаться лишь вперёд. Но что поделать, если для движения «Красной машины» вперёд нужна деталь сборки 1983 года?